Fundusz Leśny to Fundusz Sprawiedliwości 2.0? "Na ochronę przyrody szło pół procenta"

Co ma z tym wspólnego Michał Woś?

Woś nie ma sobie nic do zarzucenia. Wiele zarzuca za to obecnej władzy. - Kolejna nagonka po to, żeby swojemu elektoratowi dawać paliwa do jakichś rozliczeń - mówi Michał Woś. - Wszędzie, gdzie były pieniądze, pojawiały się za czasów PiS-u ręce polityków PiS-u i Suwerennej Polski - komentuje Dariusz Joński.