Donald Tusk zapowiedział, że deportacja przestępców z Polski będzie uproszczona. PiS i KO wyjątkowo zgodne

Ta zapowiedź nie wzięła się znikąd. Premier przyznał, że w ostatnim czasie zbyt często słyszeliśmy o całych grupach obcokrajowców, których pobyt w Polsce to działalność przestępcza.

Temat migracji coraz ważniejszy w kampanii prezydenckiej

- Przepisy pozwalają na wydanie decyzji deportacyjnej cudzoziemcowi, który stanowi zagrożenie dla porządku publicznego czy bezpieczeństwa państwa. Oczywiście, to zagrożenie musi być realne i stwierdzone w odpowiednim postępowaniu. (...) To prawo jest stosowane, czasem jest wręcz nadużywane przez służby - skomentował Marcin Sośniak, członek zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ubiegłym roku policja zatrzymała 1895 obywateli Gruzji. Decyzją sądu 136 trafiło do aresztu. W całym ubiegłym ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli Gruzji.

- Zero tolerancji dla tych wszystkich, którzy są w Polsce i wchodzą w konflikt z polskim prawem. Oni będą deportowani, będą wydalani - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W prezydenckiej kampanii wyborczej temat migracji wyrasta na coraz ważniejszy. - Nie trzeba mówić w mediach o tym, że to Gruzini stanowią problem przestępczości, bo społeczeństwo polskie i tak się boi cudzoziemców, więc to trzeba robić bardzo rozważnie - skomentował Marcin Sośniak.

Zgoda na linii Koalicja Obywatelska-Prawo i Sprawiedliwość

- My o tym problemie wiemy, rozmawiamy od wielu, wielu miesięcy i jasno reagujemy - wskazał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapewnił, że współpracuje z resortem spraw wewnętrznych i sytuacja jest pod kontrolą. - Warszawa jest bezpieczna, Polska jest bezpieczna, natomiast prawdą jest to, że obserwujemy takie trendy, które mogłyby doprowadzić do tego, że mielibyśmy odrodzenie się grup przestępczych - dodał.