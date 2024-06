Marszałek Szymon Hołownia chce ukarać posła Dariusza Mateckiego, który nocą przez okno wyszedł na dach Sejmu. Maksymalna możliwa kara to 18 tysięcy złotych. Poseł Matecki, pytany o tę sytuację przez dziennikarzy, odpowiada, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Większość komentatorów jest jednak zdania, że to najmniejszy z kłopotów posła Suwerennej Polski.

Mógł powiedzieć "przepraszam", "wygłupiłem się", "to się więcej nie powtórzy”, ale najwyraźniej nic takiego posłowi Dariuszowi Mateckiemu nie przeszło przez myśl. Polityk Suwerennej Polski sobie do zarzucenia nic nie ma i tłumaczy, że chciał zrobić zdjęcie wschodu słońca, ale poseł na dachu pojawił się w piątek o 3:30 w nocy, czyli jakąś godzinę za wcześnie.

- Rozumiem, że mamy kolejną zbrodnię. Poseł na dachu. Może śledztwo państwo wszczniecie? - drwi Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Dla mnie to jest wschód głupoty, zachód rozumu. Jeżeli zdjęcie, to najwyżej zdjęcie pożegnalne - komentuje Aleksandra Leo, posłanka Trzeciej Drogi.

Niektórzy uważają też, że poseł Matecki mógł być pod wpływem alkoholu. - Jeżeli to jest alkohol, to alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów. Jeśli to jest stres, to rozumiem, że ma powody - mówi Urszula Pasławska, posłanka Trzej Drogi. O problemach posła postanowił też przypomnieć premier Donald Tusk. "Skrzypek na dachu, czyli metoda na niepoczytalnego. Żaden sąd tego nie kupi" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.