Crossfit cieszy się coraz większą popularnością, także wśród osób z niepełnosprawnościami

Trening crossfit od lat zyskuje na popularności. Ma też swoich miłośników wśród osób z niepełnosprawnościami. Crossfit to, wbrew pozorom, aktywność ponad barierami. To świetna forma rehabilitacji i pracy nad własnymi słabościami. 22 czerwca w Krakowie odbyły się zawody, które łamały wszystkie stereotypy.

Ogromny wysiłek, adrenalina i zacięta rywalizacja. Sobotnie zawody crossfit dla osób z niepełnosprawnościami dostarczyły wielu emocji. W pięciu kategoriach rywalizowali zawodnicy z całej Polski.

- Na pewno dają dużo fajnej adrenaliny, świetnej zabawy, też można nawiązać fajne znajomości poprzez ten sport - mówi jedna z uczestniczek wydarzenia. - Rywalizacja jest bardzo fajna i zacięta, co bardzo cieszy, że z roku na rok jest coraz większy poziom. Chciałem się sprawdzić, jak tam moja forma i jak tam innych forma, czy dalej są szanse na wygraną, czy raczej będzie ciężko - dodaje drugi uczestnik.

Crossfit w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem, także w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

- Zauważyliśmy, że crossfit jest coraz bardziej popularny wśród osób pełnosprawnych również, i chcieliśmy to właśnie przełożyć na osoby z niepełnosprawnością ruchową. Już od sześciu lat organizujemy w Krakowie treningi, no i zawody - to trzecia edycja - komentuje Rafał Pawłowski, prezes Fundacji Brak Barier.

Crossfit to świetna forma rehabilitacji

Uczestnicy, żeby wziąć udział w zawodach, ćwiczyli regularnie. Część z nich ze sportem związana jest od lat. - Ćwiczyłam trzy razy w tygodniu, raz na siłowni ze swoją trenerką personalną, miałam też trening rozpisany w domu, no i przychodziłam na treningi fundacji - mówi jedna z uczestniczek wydarzenia. - To jest wyzwanie. Można siebie sprawdzić. Można też spotkać niesamowitych ludzi, którzy po prostu walczą ze swoim ciałem - opowiada inna uczestniczka wydarzenia.

Taki trening to świetna forma rehabilitacji. Wbrew ogólnie panującym stereotypom, nie jest on wyłącznie przeznaczony dla sportowców i osób w pełni sprawnych. Ćwiczenia są wymagające, ale tym samym znacznie poprawiają sprawność, co przekłada się na codzienne funkcjonowanie i samodzielność.

- Zawody pozwalają rozwijać koordynację ruchową i sprawność osoby poruszającej się na wózku - informuje jeden z uczestników wydarzenia. - To są urozmaicone ćwiczenia, wydolnościowe, siłowe i zręcznościowe, więc fajnie to wpływa na całą koordynację, samo zdrowie osób z niepełnosprawnością - ocenia inny uczestnik.

Niepełnosprawność nie definiuje drugiego człowieka

Jak podkreślają zawodnicy, crossfit to pokonywanie barier, jakie im stawia organizm. Zmierzenie się nie tylko z konkurentami, ale przede wszystkim z samym sobą. - To są tak wymagające ćwiczenia. Bardzo dużo ćwiczeń na barki, na sprawność tułowia, których w mojej kategorii, niestety, nie ma. No i to chyba była największa z przeszkód - przyznaje jeden z uczestników.

Zawody pokazały ogromną determinację i zaangażowanie. Bez względu na poziom sprawności fizycznej i osiągnięte wyniki, zawodnicy z wykonanej pracy czerpali satysfakcję.

Siedemdziesiątka to nowa sześćdziesiątka. Tak wynika z najnowszych badań Marek Nowicki/Fakty TVN

- Nie wiem jeszcze, które miejsce zająłem, nie jest to istotne. Istotne dla mnie jest to, że to rywalizacja, że wychodzę z tego z uśmiechem. i że mogłem tutaj przyjechać i sprawdzić się z innymi, to jest nieocenione - mówi uczestnik wydarzenia.

Niepełnosprawność nie definiuje drugiego człowieka, zwłaszcza jego fizyczności. - Mogą wykonywać ćwiczenia tak jak sprawni ludzie. Mogą podnieść sztangę. Teraz będzie finał i będą wspinać się chociażby na linie, gdzie, jak myślę, większość osób nawet pełnosprawnych miałaby problem. Pomimo tej niepełnosprawności ruchowej są w stanie wykonywać rzeczy, które niekoniecznie każdy jest w stanie wykonać, i przełamywać dzięki temu takie stereotypy - podsumowuje Rafał Pawłowski.

Źródło: Fakty po Południu TVN24