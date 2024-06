Afera Funduszu Sprawiedliwości. Czy ziobryści powinni stanąć przed sądem? Wyniki sondażu ich nie ucieszą

W programie "Wybory kobiet" w TVN24 GO wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zapowiedziała, że Fundusz Sprawiedliwości czekają poważne zmiany prawne. - Chcemy paragraf 11 wykreślić. Chcemy w ogóle wykreślić dowolność działania dysponenta Funduszu Sprawiedliwości - oznajmiła w programie. To dodatkowa rzecz, niezależna od rozliczenia polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy wykorzystali środki z Funduszu Sprawiedliwości niezgodnie z przeznaczeniem.

Jeden przepis niekoniecznie czyni sprawę legalną

Jak zwrócił uwagę senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, od rozporządzeń ministrów ważniejsze są ustawy. Tymczasem zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może określić zadania w zakresie innym niż ustawa jako należące do sfery zadań publicznych.

- Wszystkie środki były rozdysponowane zgodnie z ustawą, rozporządzeniem i zarządzeniem ministra, w systemie prawnym, który funkcjonował - zapewnił w programie "Kropka nad i" TVN24 Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na to tak zareagował Robert Biedroń, kandydat Lewicy do Parlamentu Europejskiego: są pewne granice rżnięcia głupa.

Jednocześnie politycy Zjednoczonej Prawicy przekonują, że jeśli coś budzi wątpliwości, to i tak środki poszły na "szczytny cel", i podkreślają, że wsparcie otrzymali między innymi strażacy. Nie widzą jednak związku między kwotami, czasem i miejscem wydawania środków z Funduszu a granicami okręgów wyborczych polityków Suwerennej Polski. Nie wspominają, jak wyglądało to wspieranie strażaków w czasie kampanii wyborczej.

Pytanie o odpowiedzialność karną polityków

- To, że w tej chwili nie ma spektakularnych akcji, to, że w tej chwili nie stoi przed wami minister Ziobro i nie komunikuje, kogo za chwilę wsadzi, to, że nie ma w więzieniach na zasadzie aresztu wydobywczego tych wszystkich, których akurat władza nie lubi, to uważam za rzecz jedną z najważniejszych - podkreślił Donald Tusk w środę na konferencji prasowej.