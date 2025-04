35 razy więcej przypadków krztuśca w rok. O niektórych chorobach już zapomnieliśmy, a teraz wracają

Krztusiec, koklusz czy inaczej kaszel studniowy. Do tej pory był właściwie chorobą zapomnianą. Był, ale właśnie jest w natarciu. - To już w zasadzie jest epidemia, bo, tak jak mówimy, to jest taki wzrost, że nas zaniepokoił - mówi dr Iwona Witkiewicz z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPWSZ w Szczecinie.

Blisko 32 i pół tysiąca przypadków zachorowań na krztusiec tylko w ubiegłym roku. To ponad 35-krotny wzrost w porównaniu do 2023 roku.

Poziom wyszczepialności wśród dzieci radykalnie spada

- Silny ból w klatce piersiowej czy złamane żebro od kaszlu - mówi Iwona Witkiewicz - O nietrzymaniu moczu to już nawet nie powiem, bo w czasie tego rodzaju kaszlu to praktycznie pielucha jest normą - dodaje. - Wypadanie narząów rodnych u kobiet, wypadanie odbytu. Rzecz dramatyczna (...). Niestety, ten gwałtowny kaszel powoduje wzrost ciśnienia i wylewy krwi do mózgu i to jest to, co rzeczywiście może zabrać życie - wskazuje.