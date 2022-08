Fundacja Happy Kids pomaga ukraińskim dzieciom i w Polsce, i w Ukrainie

Dzieci z ukraińskich domów dziecka otoczone opieką w Polsce. Można pomóc wolontariuszom Fundacja Happy Kids sprowadziła prawie półtora tysiąca dzieci z ukraińskich domów dziecka. Połowa... Dzięki Fundacji Happy Kids schronienie w Polsce znalazło prawie 1500 sierot z ukraińskich domów dziecka.

- Na początku było trudno dla nich zaadoptować się w nowym miejscu: nowi ludzie, nowy dom, ale teraz już są zaadaptowane, wszystko jest w porządku. Dzieci są zadowolone - mówi Tetiana Jakowenko, psycholog.

- W takiej sytuacji nie było czasu na myślenie, czy zostajemy w Ukrainie, czy jedziemy tutaj, bo najważniejsze było ratowanie dzieci - dodaje Halina Yovyk, dyrektor Centrum Socjalno-Psychologicznego w Kowalu.

Teraz Fundacja chce ratować dzieci z domów dziecka, których nie udało się sprowadzić do Polski. Dla nich razem z ukraińskimi władzami i lokalnymi społecznościami remontuje stare budynki w zachodniej części Ukrainy - z dala od czołgów i spadających bomb. Bezpieczny azyl znalazło tam już prawie pół tysiąca dzieci i ich opiekunów. Docelowo ma być ponad tysiąc miejsc.

- Dobro dzieci dla nas jest zawsze numerem jeden i jak się okazało, że te dzieci potrzebują pomocy, to nie mieliśmy innego wyjścia, jak tej pomocy udzielić - podkreśla Agnieszka Grzelak, działaczka Fundacji Happy Kids.

- Pierwsza transza, która została przeznaczona na remonty, to jest prawie milion euro, które pochodzi od ludzi dobrego serca, ze zbiórek, które były prowadzone - informuje Aleksander Kartasiński, prezes Fundacji Happy Kids.

Domy rodzinne w Polsce

Wolontariusze z fundacji "Zobacz mnie" remontują pokoje dla uchodźców z Ukrainy Remontują budynki, aby przyjąć gości z Ukrainy. Wszystko za darmo i z potrzeby serca. We... Pieniędzy potrzeba dużo więcej, bo Fundacja - która w Polsce od wielu lat otwiera rodzinne domy dziecka - w planach ma otwarcie kolejnych, również w Ukrainie.

- Szukamy lokalizacji, rozmawiamy z władzami lokalnymi, aby utworzyć 100 rodzinnych domów dziecka na terenie Ukrainy pod szyldem "EuroHouse", by kolejne 800 dzieci znalazło tam schronienie - mówi prezes Fundacji Happy Kids.

Organizacja natomiast chce, żeby w Polsce do końca roku powstało 50 rodzinnych domów dziecka. Schronienie w nich znajdą ukraińskie dzieci, które obecnie przebywają w domach dziecka.

- Obecnie jesteśmy na etapie kończenia specjalnego projektu szkoleniowego, który ma przygotowywać rodziny ukraińskie do bycia rodzinami zastępczymi - wyjaśnia Kartasiński.

- To jest kluczowe dla rozwoju tych dzieci. Wtedy one są w takich warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych, a nie w instytucjach - dodaje Agnieszka Grzelak.

Autor: Marta Kolbus / Źródło: Fakty po południu TVN24