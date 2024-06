Wybory w Wielkiej Brytanii i kryzys migracyjny. Torysi stawiają na Rwandę, laburzyści na nowe dowództwo

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie spowodowało, że napływ nielegalnych imigrantów na Wyspy ustał. Partia Konserwatywna wciąż forsuje nieudany plan odsyłania imigrantów do Rwandy, a Partia Pracy, która prowadzi w sondażach, chce przede wszystkim walczyć z przemytnikami ludzi. Nigel Farage, "ojciec chrzestny brexitu", proponuje, żeby przestać uznawać Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Nigel Farage kiedyś obiecywał, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rozwiąże problem jego kraju z imigrantami. Wielka Brytania opuściła UE, ale problem pozostał. Nigel Farage nadal mówi, że największym problemem jego kraju są imigranci. - Jedna na trzydzieści osób na ulicach Wielkiej Brytanii przybyła do naszego kraju tylko w ciągu ostatnich dwóch lat. Dosłownie nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy z czymś takim do czynienia - przekonuje lider partii "Reform UK".

Farage znowu wskazuje rodakom, że wszystkiemu winna jest Europa. Już nie demonizowana kiedyś Bruksela, a Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Brytyjscy populiści proponują, żeby jeszcze bardziej wyjść z Europy.

- Jedynym sposobem na naprawdę pełne przywrócenie suwerenności, w tym na podejmowanie decyzji, kto może do nas wjechać, kto może u nas pozostać, jest opuszczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie służy już celom, dla osiągnięcia których zapisaliśmy się do niego ponad 70 lat temu - argumentuje Nigel Farage.

Według brytyjskiej skrajnej prawicy, Europejski Trybunał Praw Człowieka to główna przeszkoda w realizacji planu odsyłania nielegalnych imigrantów do położonej w sercu Afryki Rwandy. W 2022 roku brytyjski rząd zawarł umowę z tym krajem - na jej mocy Rwanda miała przyjmować do siebie osoby zatrzymane po niezgodnym z prawem przekroczeniu brytyjskiej granicy.

Premier broni planu odsyłania nielegalnych imigrantów

Do tej pory do Rwandy nie został odesłany ani jeden imigrant, bo na przeszkodzie stanął brytyjski Sąd Najwyższy, dodatkowo prawnicy imigrantów składają skargi do Strasburga. Tymczasem premier Rishi Sunak wciąż upiera się przy planie rwandyjskim.

- Czy wiecie, co wydarzyło się w ubiegłym miesiącu? 15 krajów europejskich podpisało oświadczenie w sprawie nielegalnej migracji. Włochy, Holandia i inne kraje zgodziły się, że wydalenie nielegalnych imigrantów do bezpiecznego kraju trzeciego byłoby ważną częścią rozwiązania problemu, ponieważ eliminuje motywację potencjalnych imigrantów do wyjazdu - mówi brytyjski premier.

Premier Wielkiej Brytanii przywołuje wystosowany do Komisji Europejskiej w połowie maja apel 15 krajów, w tym Polski, by mocniej angażować w rozwiązywanie kryzysu migracyjnego tak zwane kraje trzecie. Wiele europejskich stolic patrzy z nadzieją na pomysł Włoch, które od sierpnia część nielegalnych imigrantów zaczną odsyłać do specjalnych obozów w Albanii.

Nowy pomysł Partii Pracy

Plan rwandyjski autorstwa torysów naprawdopodobniej zostanie zaniechany po przyspieszonych wyborach, które w Zjednoczonym Królestwie mają się odbyć 4 lipca. To jedna z obietnic Partii Pracy, która ze zdecydowanie prowadzi w sondażach.

Lider laburzystów, naprawdopodobniej przyszły premier, Keir Starmer, ma inne pomysły na powstrzymanie nielegalnej imigracji. Tak jak przed brexitem największym problemem Zjednoczonego Królestwa miał być polski hydraulik, tak teraz politycy próbują skupić uwagę wyborców na ludziach płynących na Wyspy Brytyjskie niewielkimi łodziami.

Tylko w tym roku przez kanał La Manche przedostało się ponad 12 tysięcy osób. Tylko jednego dnia, w ostatni wtorek, aż 882 osoby. - Musimy powstrzymać ten podły handel prowadzony przez gangi, które wsadzają bezbronnych ludzi na łodzie. Jedynym sposobem, by to powstrzymać, jest rozbicie tych gangów - twierdzi lider brytyjskiej Partii Pracy.

Główną obietnicą Partii Pracy jest utworzenie specjalnego dowództwa do spraw bezpieczeństwa granic. Dostałoby ono uprawnienia jednostek antyterrorystycznych, a nawet wywiadu.

