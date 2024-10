Współpracownicy Aleksieja Nawalnego na celowniku reżimu Władimira Putina

Reżim na Kremlu chce wsadzić do łagru współpracowników nieżyjącego już Aleksieja Nawalnego. Dokumentują oni korupcję władzy - za co Władimir Putin się mści. Rozpoczął się proces. Raport ONZ potwierdza, że w Rosji ludzie, którzy sprzeciwiają się Kremlowi, są prześladowani, więzieni i torturowani. Dotyczy to nie tylko opozycjonistów, ale też niekiedy prostych żołnierzy, którzy nie chcą umierać na wojnie Putina.

- Żeby czuć się władcą, Putin potrzebuje jachtów, pałaców i winnic dla siebie i swoich kochanek, luksusowych samochodów. To wszystko dla Putina wydaje się oczywistością. On nie rozumie, co to jest zmiana władzy, nie rozumie, co to jest konkurencja, uczciwe wybory. To taki typ myślenia, typ myślenia czekisty, który zagarnął władzę i nie chce jej oddać - mówi Rusłan Szaweddinow, bliski współpracownik Aleksieja Nawalnego.