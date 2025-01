Noura urodziła synów - bliźniaki - niecały miesiąc temu. - Nie zostało nam nic innego jak tylko prosić o pomoc, o ratunek w tej beznadziei. Ratunek dla dzieci. Ja - dorosła osoba - mogę to znieść. Dzieci niczym sobie na to nie zasłużyły - mówi Noura al-Batran, matka bliźniąt.

Słońce i palmy w tle mogą wprowadzić w błąd, że w Strefie Gazy nie ma zimy. Nocą temperatury spadają tam do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Dla przesiedlonych Palestyńczyków żyjących w prowizorycznych namiotach to śmiertelne zagrożenie.

"Nikt nas nie zauważa"

- Deszcz gromadził się na dachu namiotu. Pod jego naporem ten się załamał. Obudziliśmy się w nocy, by ratować rzeczy, ale woda wsiąkła do materacy i ubrań - mówi Abu Ahmed Hassanien, przesiedlony Palestyńczyk.

Izrael twierdzi, że wpuścił do Strefy ​​Gazy tysiące ciężarówek wiozących żywność, wodę i sprzęt medyczny. Jednak międzynarodowe organizacje pomocowe alarmują, że pomoc humanitarna jest przez władze w Tel Awiwie blokowana, co jeszcze bardziej pogłębia kryzys.

Co z porozumieniem między Izraelem a Hamasem?

To już druga zima od wybuchu wojny Izraela z Hamasem. Mimo trudów, wśród niektórych Palestyńczyków nadzieje na to, że konflikt uda się wkrótce zażegnać, nie gasną.

- Minął rok i oto zaczynamy Nowy Rok, z nadzieją, że będziemy mogli żyć jak ludzie w innych krajach. Jedyne, o co prosimy, to żyć. Domagamy się prawa do życia po prostu życia - mówi Mohammed Woloud, przesiedlony Palestyńczyk.

Tuż przed Nowym Rokiem odchodząca amerykańska administracja prezydenta Joe Bidena informowała, że robi co może, by zawrzeć porozumienie o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem i jest ono "w zasięgu ręki". Obie strony konfliktu obwiniają się jednak nawzajem o impas w rozmowach.

"To zagłada"

- To, co zrzuca na nas Izrael, to nie są rakiety. To zagłada. Mam nadzieję, że ci ludzie boją się Boga - mówi Hamada Abou Taka, mieszkaniec Strefy Gazy.