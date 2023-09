Termomodernizacja, nowa autostrada, kolejne stacje metra. Litwa, Słowacja, Rumunia i Bułgaria inwestują środki z Funduszu Odbudowy

Środki na KPO mają stanowić 6,1 procenta polskiego PKB. To mniej więcej tyle samo, co w przypadku Słowacji. Bratysława złożyła wniosek tylko o granty w wysokości prawie sześciu i pół miliarda euro. I już dostała trzy przelewy: zaliczkę i dwie transze. Łącznie prawie dwa miliardy euro, co stanowi 30 procent całej wnioskowanej kwoty.

Jednym z najważniejszych projektów w ramach słowackiego KPO jest termomodernizacja trzydziestu tysięcy prywatnych domów. Przeznaczone na to będzie pół miliarda euro. Dzięki wymianie okien, dachu i dociepleniu ścian - w każdym takim domu zużycie energii ma zmaleć o co najmniej 30 procent. Właśnie trwa nabór wniosków.

Szereg inwestycji

Jeszcze więcej niż Słowacy, procentowo, dostali już Litwini. Wnioskowali o granty w wysokości dwóch miliardów dwustu milionów euro, co stanowi 4 procent ich PKB. Z Brukseli do Wilna doszły na razie dwa przelewy: zaliczka i pierwsza transza, które łącznie stanowią 37 procent wnioskowanej kwoty. Pieniądze Litwini już zainwestowali. Flagowym projektem zrealizowanym przy wsparciu unijnego Funduszu Odbudowy jest farma gigantycznych baterii, w których zmagazynowano energię elektryczną. Dzięki tej inwestycji cały kraj został zabezpieczony na wypadek przerwy w dostawie prądu. - Powiedziałbym, że realizacja planu odbudowy na Litwie postępuje dobrze. To bardzo ważne, żeby zaplanowane reformy i inwestycje były realizowane, żeby wzmocnić litewską gospodarkę. Obecnie prowadzimy rozmowy o reformie podatkowej, która jest następnym kamieniem milowym. Jej przeprowadzenie umożliwi uruchomienie kolejnych środków - mówi Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw handlu.