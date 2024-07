Rosjanie prowadzą cichą wojnę z krajami NATO. Sabotaże i agresywne zachowania mnożą się

Od podpaleń do szpiegowania. Rosja toczy ukrytą wojnę z państwami NATO, w tym z Polską. Jednym z celów jest utrudnianie uzbrajania Ukrainy.

To dziwny paradoks, że największy wysiłek zbrojeniowy naszych czasów obywa się w tajemnicy, pod osłoną straży i zasieków. Główny powód to chęć uniknięcia rosyjskiego sabotażu. Takie zagrożenie rośnie w całej Europie, szczególnie na linii dostaw wojskowego zaopatrzenia.

Wydarzenia rozgrywające się w ukryciu mają ogromny potencjał do eskalacji.

Rosjanie werbują mieszkańców krajów europejskich. "To był łatwy zarobek"

Maksym to Ukrainiec mieszkający w Polsce. Rosyjskie służby zwerbowały go za pośrednictwem internetu. Najpierw zlecono mu wykonanie antywojennego graffiti. Kolejne zadanie dotyczyło rozmieszczania kamer wzdłuż linii kolejowych, którymi dostarczane jest zaopatrzenie dla Ukrainy. Inne dotyczyło umieszczania kamer w miejscach, gdzie polska armia szkoli ukraińskie jednostki. Za te wszystkie czyny Maksyma skazano na sześć lat więzienia.

To niesamowite, z jaką łatwością Rosjanie rekrutują przez internet, za pośrednictwem Telegrama.

Maksym udzielił dziennikarzowi CNN wywiadu. - To był łatwy zarobek. Bardzo potrzebowałem pieniędzy. Nie sądziłem, że moje działania wyrządzą komuś szkodę. To wyglądało całkiem niewinnie - twierdzi Maksym. - Kiedy Andrzej kazał mi wieszać kamery w miejscu ćwiczeń wojskowych, wiedziałem, że sprawa może być poważna. Poczułem się nieswojo. Zdecydowałem, że z tym kończę. Nie zdążyłem, bo aresztowano mnie następnego dnia - dodaje.

Napięcia na granicy z Estonią

Gorąco robi się też na granicy estońsko-rosyjskiej. Zakusy Rosji co do naruszania spokoju na granicy objawiły się pewnej majowej nocy. Kamera termowizyjna zarejestrowała, jak ktoś na morzu pod osłoną ciemności usuwa boje wyznaczające granicę międzypaństwową.

To, co wcześniej było nie do pomyślenia, staje się na naszych oczach rzeczywistością.