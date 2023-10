Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w internecie, w tym pedofilami? Eksperci radzą

Opinią publiczną wstrząsnęły ostatnio wiadomości o czynach pedofilskich, których mieli się dopuścić polscy youtuberzy, bardzo popularni wśród młodych internautów. Trwa śledztwo w tej sprawie, ale przestępcze działania wobec młodych ludzi, których początkiem jest nawiązywanie kontaktów przez internet, to problem widziany już wcześniej w wielu krajach na świecie. Dlatego warto przypomnieć, jak można ochronić najmłodszych użytkowników sieci przed obecnymi tam zagrożeniami.

O tym, że internet daje mnóstwo możliwości, niestety, także tym, którzy nie mają dobrych intencji, wiedzą wszyscy dookoła. Eksperci od lat w tym kontekście zaznaczają niedostateczny poziom edukacji wśród młodych osób. - Wiedza, którą oni aktualnie mają, jest wybiórcza. Wiemy z badań, że oni mają ją głównie z internetu i od rówieśników - mówi Barbara Baran, seksuolożka i psycholożka.

Eksperci wskazują, że rolę w edukowaniu w dużej mierze mogłaby przejąć szkoła. - Zdecydowanie na poziomie systemowym potrzebujemy zajęć z edukacji seksualnej. Rodzice, niestety, muszą sobie radzić sami lub we własnym zakresie szukać takich specjalistów, bo naprawdę rzadko mogą liczyć na pomoc systemu szkolnego - zwraca uwagę Baran.

Nie chodzi tylko o edukację seksualną, której system nadal nie oferuje, bo coraz częściej mowa też o tej medialnej - to na takich zajęciach dzieci mogłyby nauczyć się umiejętnie, czyli świadomie i krytycznie, korzystać z tego, co stało się przecież nieodłącznym elementem naszego życia. - Formalnie nie ma w Polsce, albo jest w niewielu szkołach, edukacji medialnej. Wiem, że niektórzy jako innowację wprowadzają, ale to jest na pewno czas, żeby globalnie ją wprowadzić. W tej chwili sytuację mamy, jaką mamy, nie wchodzimy w żadną reformę, więc nie będę marzyć. Tylko, co można zrobić w takich realiach, w jakich jesteśmy, to lekcja wychowawcza wydaje mi się najlepszym do tego miejscem, ponieważ obejmuje wszystkie dzieci - uważa nauczycielka historii Agnieszka Jankowiak-Maik, znana w sieci jako "Babka od histy".

Sporo mogą zrobić sami rodzice - mówią oni sami. - My też musimy słuchać naszych dzieci, bo jeśli idąc w odwiedziny do babci, cioci czy wujka, nasze dziecko mówi, że nie ma ochoty się witać, a my mówmy: "nie no, musisz się przywitać, musisz dać cioci buzi, bo na tym polega dobre wychowanie", to jaki dajemy mu sygnał? Dajemy mu sygnał, że jego granice w tym momencie nie mają żadnego znaczenia - wskazuje Marta Ludwiczek, dziennikarka i edukatorka w zakresie bezpieczeństwa rodziny.

Co eksperci radzą rodzicom?

Dawanie przykładu to rzecz kluczowa - tłumaczy Beata Bronek, cyfrowa mama czworga dzieci. Jak sama podkreśla, rodzice powinni po prostu ogarniać. - Jeśli pojawia się jakaś nowa aplikacja, dziecko przynosi taki temat, że chce nową grę, to po prostu się temu krytycznie przyjrzeć - wyjaśnia Bronek.

Istnieje też wiele cyfrowych zabezpieczeń, które można w łatwy sposób wprowadzić. Wiele serwisów czy wyszukiwarek filtruje treści w taki sposób, by były one adekwatne do wieku użytkownika. - Na przykład w serwisach VOD tworzy się osobny profil dziecięcy i tam, podając ten wiek, automatycznie kontrola treści następuje. W wielu usługach jest już taka oferta, że można zaznaczyć, kto jest rodzicem i administratorem rodziny, a kto jest dzieckiem, właśnie z podaniem wieku - wyjaśnia Broniek.

Oczywiście, to wszystko na nic, jeśli zabraknie rozmowy już na wczesnym etapie. Rozmowy o tym, po co takie zabezpieczenia w ogóle są. - To, co ja mogłabym doradzić rodzicom, to rozmowy o tym, co się dzieje w tym internecie i rozmowy o tym, jak bezpiecznie budować relacje. To, że to jak dziecko czuje się w relacji, jest bardzo ważne, i te rozmowy o internecie zaczynamy jak najwcześniej, gdy dziecko zaczyna korzystać z internetu, a już zdecydowanie ostatnim dzwonkiem jest moment, gdy dziecko samodzielnie korzysta z internetu - wyjaśnia Barbara Baran.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autor:Justyna Zuber

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS