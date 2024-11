Coraz wyraźniej widać przetasowania na niemieckiej scenie politycznej. A dlaczego skorzystać może na tym Polska?

Donald Tusk w swojej wypowiedzi nie wspomniał o Niemczech, co "Süddeutsche Zeitung" komentuje tak: "Wygląda na to, że Tusk chciałby przejąć od Niemiec wiodącą rolę w europejskiej polityce obronnej - ponieważ Berlin jej nie wypełnia. Może to być postrzegane jako afront albo po prostu jako bardzo uzasadniona obrona interesów".

Politico: Donald Tusk przejmuje stery

Wybór Trumpa zbiegł się w czasie z upadkiem koalicji rządowej w Niemczech. Brukselski portal Politico w tekście zatytułowanym "Donald Tusk przejmuje stery" napisał, że problemy Berlina próbuje wykorzystać Warszawa, a "po tym, jak kanclerz Niemiec nie dopuścił Tuska do październikowego spotkania "Quad" (USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) polski premier odwdzięczył się, mówiąc, że Berlin jest zbyt zajęty upadkiem koalicji rządzącej, by zasługiwać na zaproszenie".

Kto będzie nowym kanclerzem?

10 listopada wieczorem w telewizji ARD kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że planuje w najbliższym czasie rozmawiać z Władimirem Putinem. Pytanie, jaką będzie miał pozycję w rozmowie z rosyjskim dyktatorem. Według doniesień niemieckiej prasy już 16 grudnia Bundestag zagłosuje nad wotum zaufania dla rządu Scholza, co zapewne skończy się rozpisaniem przedterminowych wyborów. Ich nieoficjalny termin to 23 lutego.

- Należy założyć, że Olaf Scholz nie będzie kolejnym kanclerzem Niemiec. Czyli że jeżeli dojdzie do przyspieszonych wyborów, to SPD, obecnie grawitująca w okolicach 15 procent, nie ma szans, by zaproponować kanclerza jako szefa rządu. W tym sensie jest to kres kariery politycznej Olafa Scholza - komentuje prof. Arkadiusz Stempin z Uniwersytetu we Fryburgu i Uczelni Korczaka.