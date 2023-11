Żeby studiować, zamieszkał w samochodzie. "Nie lubię mówić 'daj'. Nie potrafię tak"

To nie jest po prostu historia studenta, który zamieszkał w samochodzie, bo nie było go stać na mieszkanie czy pokój. Jest o marzeniach, determinacji i o tym, że studiowanie to dziś zbyt często zajęcie dla bogatych albo co najmniej dobrze sytuowanych. Nie tak powinno być.

Patryk się przeprowadza. Do przenoszenia nie ma wiele. Tyle, co dotąd mieściło się w samochodzie. - Z samochodem był też ten problem, że gniotło wszystko, a tu jednak jest materac - mówi Patryk, student z Krakowa. Wcześniej do spania chłopak rozkładał fotele samochodowe. Mieszkał na parkingu cały miesiąc, aż znalazła go reporterka programu "Uwaga!" TVN. Patryk tak ma, że się nie skarży. Za łazienkę służył mu hydrant w parku. - Najgorsze chyba było to, że było to zimno plus czasem w aucie zaczęła się zbierać wilgoć. Ciężko było też poruszać się wśród ludzi, udając, że jest wszystko ok - przyznaje.