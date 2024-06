Na dziś jest remis - średnia z ostatnich sondaży daje obu kandydatom na prezydenta Stanów Zjednoczonych po 46 procent poparcia. Stan gry zmieni się po pierwszej debacie, gdy Joe Biden i Donald Trump staną do telewizyjnego pojedynku twarzą w twarz, a to już 27 czerwca. Debata odbędzie się w siedzibie telewizji CNN w Atlancie. Ile potrwa debata i jakie będą jej reguły?

W tej debacie jeszcze zanim się odbyła wszystko już jest historyczne. Do pierwszego starcia Biden-Trump dojdzie w Atlancie w studiu telewizji CNN. Starcie potrwa dokładnie tyle, ile mecz piłkarski, czyli 90 minut, ale odbędzie się bez publiczności, a mikrofony będą automatycznie wyłączane po upływie czasu wypowiedzi.

Główne tematy debaty

- Prezydent Trump jest w świetnej formie. Myślę, że to będzie dla niego wielka noc i myślę, że będzie to wyraźny kontrast między jego wizją Ameryki, a naprawdę bardzo słabym dorobkiem prezydenta Bidena - mówi spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.

Główne tematy w Atlancie to aborcja, obrona demokracji, inflacja, gospodarka, imigracja i przestępczość. W sondażach ogólnoamerykańskich obaj kandydaci idą łeb w łeb, ale w stanach kluczowych do wygrania prezydentury - we wszystkich z nich -prowadzi Donald Trump.