Zapytaliśmy Polaków, czy chcą rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Wyniki są jednoznaczne

Rozliczenie nieprawidłowości z czasów rządów PiS politycy obecnie rządzącej koalicji obiecali jeszcze w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Co udało się dotychczas osiągnąć? Po pół roku od zaprzysiężenia rządu jest wniosek o odebranie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości - obecnie to poseł Suwerennej Polski Michał Woś.

- Prędzej czy później te krzesła się zapełnią, a jeśli nie krzesła na komisjach śledczych, to krzesła czy ławy na salach sądowych - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz, kandydat KO w wyborach do europarlamentu.

Nierychliwie, ale sprawiedliwie

Nieodmiennie pojawia się jeden argument: prokuratura jest niezależna. Działa skrupulatnie. - To, że w tej chwili nie ma spektakularnych akcji, to, że w tej chwili przed wami nie stoi minister Ziobro i nie komunikuje, kogo za chwilę wsadzi, to, że nie ma w więzieniach na zasadzie aresztu wydobywczego tych wszystkich, których akurat władza nie lubi, to uważam za rzecz jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o osiągnięcia po wyborach 15 października tu w Polsce - powiedział Donald Tusk.