Zapowiedź honorowego odejścia i nagła zmiana decyzji. "Przekonał ją partyjny beton"

Bunt w Prawie i Sprawiedliwości

- Trollem to ty jesteś - tak krzyczał do niego Ryszard Terlecki na sali obrad. Józef Gawron z mównicy tego nie słyszał, skomentował tę sytuację dopiero 8 lipca.

- Działo się coś, co powoduje ogromną żenadę i wstyd - komentował wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron. Krótko po tej wypowiedzi dla TVN24 Józef Gawron poinformował o wystąpieniu z partii. Podobnie postąpił Piotr Ćwik, choć on akurat pozostanie w małopolskim klubie Prawa i Sprawiedliwości. "Warto być przyzwoitym, zawsze" - napisał w pożegnalnym wpisie.

- Jeżeli chodzi o funkcjonowanie zarządu, specjalnie to nic nie zmienia. Tym bardziej jeżeli chodzi o partię to nic się nie zmienia - komentował Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość jest przed generalną zmianą"

- To, że prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość jest przed generalną zmianą, może nawet nazwy partii, to wszystko to tłumaczy również to, co dzieje się w Małopolsce - ocenia profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.