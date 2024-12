Wystarczy kilka godzin, by "mieć wpływ". Redakcja "Faktów" przygotowała swoją Szlachetną Paczkę

Może mijaliśmy się na jakiejś krakowskiej ulicy z panią Brygidą? Z synem nie, bo nie wychodzi z domu. Może nigdy się nie poznamy, ale wiemy dość, by nie pozwolić, by zgłoszone do Szlachetnej Paczki życzenia rodziny zostały niespełnione. Dlatego we wtorek o godzinie 11 zapadła decyzja, by ruszyć do dzieła.