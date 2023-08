Wyprawka szkolna znacznie droższa niż rok temu. Wielu rodziców ma sposoby, jak zaoszczędzić

Powoli, ale nieubłaganie, zbliża się powrót do szkoły, co dla wielu rodziców oznacza kolejne wydatki. Z powodu drożyzny wyprawa do sklepów po szkolną wyprawkę może zaboleć o wiele bardziej niż przed rokiem.

Zasada pani Katarzyny to wyraźny trend w tym roku, co potwierdzają sprzedawcy. - Rodzice systematycznie dokonują zakupu artykułów szkolnych, papierniczych, wyposażenia plecaka, żeby to nie była od razu taka duża kwota, która razi - informuje Agnieszka Stankiewicz-Kierus, współwłaścicielka księgarni taniaksiążka.pl. - Żeby z końcem wakacji nie mieć tak dużego wydatku w wysokości 400, 500 czy 600 złotych. Nie każdego rodzica stać na to, pomimo wsparcia rządowego w postaci 300 plus - dodaje Aneta Niedźwiedzka ze sklepu Brystol w Łodzi.