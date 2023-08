Wyjątkowy marsz, by pomóc Olinkowi. "Potrzebujemy przede wszystkim środków na rehabilitację"

Kiedy pan Jan ponad dwa tygodnie temu rozpoczynał wyprawę - miał do przejścia ponad 500 kilometrów. Zostało około 150 kilometrów. Dziadek idzie Głównym Szlakiem Beskidzkim, by zebrać pieniądze dla Aleksandra - wnuczka z niepełnosprawnością. Pomaga i wspiera, kto może, bo razem można więcej.

Pan Jan przeszedł już 350 kilometrów Głównego Szlaku Beskidzkiego. Jest w trasie już trzeci tydzień. - Najgorszy jest ból stóp. Rano w zasadzie mam wrażenie, że nie jestem w stanie wyjść, bo tak bolą - mówi Jan Baranik. Pan Jan wszystko wytrzyma, bo idzie dla siedmioletniego wnuka Aleksandra, czyli Olinka. To ich pierwsza tak długa rozłąka. Dziadek pokonując, trasę, zachęca do zbiórki pieniędzy, za które kupi chłopcu przepustkę do sprawniejszej codzienności: wózek i roczną rehabilitację. - Jeżeli uda się doprowadzić Olinka do takiego stanu, żeby był w stanie chodzić o kulach, to jeszcze pójdziemy razem - zapewnia pan Jan.