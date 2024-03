Zmiany w Zielonym Ładzie

Janusz Wojciechowski daje rady rolnikom

- Kiedy słyszę ten postulat "rolniczy ład do kosza, Zielony Ład do kosza", to trzeba jednak sprawiedliwie powiedzieć, że właściwie każdy rolnik może sam to zrobić. Jeżeli już uważa, że powinien to wyrzucić do kosza, dlatego że te wszystkie przepisy dotyczące ugorowania, dotyczące ekoschematów i innych wymagań, one są dobrowolne. To znaczy wystarczy nie złożyć wniosku o dopłaty bezpośrednie i nie podlega się wtedy żadnym rygorom - stwierdził na antenie Radia Wnet Janusz Wojciechowski.