Wielkie zmiany w sprzedaży w internecie. "Kupujący nie muszą się niczego obawiać"

Nie jest to początek zupełnie nowej epoki w internecie, ale to znacząca zmiana. Chodzi o handel w sieci i unijną dyrektywę, która 1 lipca wchodzi w życie. Jesli ktoś sprzedaje coś naprawdę okazjonalnie i mówimy o niedużych sumach, to nie dotyczą go te regulacje. Ale wszystko powyżej dwóch tysięcy euro będzie od tej pory raportowane prosto do skarbówki.