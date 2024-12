Wiceminister MSZ zapowiada ruch w sprawie Romanowskiego. Mówi o skardze do TSUE

Węgry za Orbana stają się krajem dla upadłych dyktatorów i poszukiwanych przestępców - mówi o sprawie Marcina Romanowskiego lider węgierskiej opozycji, która według sondaży ma szanse wygrać tam kolejne wybory. Jeśli Orban nie wyda Polsce Romanowskiego, choć formalnie ma taki obowiązek, zrobiłby to jego następca? Czy może to się stać jednak szybciej?

Polska pójdzie do sądu, jeśli Węgry nie wydadzą Marcina Romanowskiego - zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. - Jesteśmy zdecydowani poprowadzić Węgry przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przekazuje polityk.

Skarga do TSUE to procedura żmudna i czasochłonna, ale na pewno będzie kolejnym elementem wywierającym presję - zarówno na Orbana, jak i samego Romanowskiego.

- Niech pan Romanowski nie będzie miał wątpliwości. Jest człowiekiem ściganym w Polsce i będzie człowiekiem ściganym za granicą - przypomina Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. - Pan Romanowski jest zobowiązany jak najszybciej wrócić do Polski, z której uciekł i oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości - podkreśla marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Romanowski stawia ultimatum

- Jeżeli Orban gra w orkiestrze Putina, to może jak zostanie odcięty od środków europejskich, to mu trochę rura zmięknie - komentuje Tomasz Trela, poseł Lewicy.

Na razie Marcin Romanowski sam nie zamierza wracać, w mediach społecznościowych nadaje z ukrycia. Stawia Polsce warunki, a PiS go w tym wspiera.

- Uciekają najczęściej osoby winne, więc chyba pan Romanowski w ten sposób przyznał się do winy - ocenia Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi. - Nie mamy w tej chwili do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, tylko z wymiarem niesprawiedliwości - twierdzi Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawa rozgrzewa polityczne emocje. PiS mówi o państwie bezprawia, koalicja o zdradzie. Tylko kandydat PiS na prezydenta sam nie wie, co powiedzieć. - Pan Nawrocki, który ma być kandydatem PiS na prezydenta, idzie tam po to, by takich ludzi jak Romanowski ułaskawiać - uważa Cezary Tomczyk.