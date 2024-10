W odważnej sesji zachęcają do badania piersi. "Pokazują, że kobieta z blizną wcale nie traci kobiecości"

W Polsce średnio na raka piersi umiera codziennie piętnaście kobiet. Amazonki pokazują, że życie można uratować dzięki profilaktyce. Ważne jest USG, ale ważne jest też badanie się samemu, bo zmiany można wymacać - u kobiet w piersiach, a u mężczyzn w jądrach.

Organizatorki akcji "Pomacaj się" stwarzają niezwykle ciepłą i pogodną atmosferę: wiedzą, że to wręcz niezbędne, żeby kobieta chciała się rozebrać. Oferta jest skierowana do Amazonek, które po stoczonej walce z nowotworem piersi nierzadko walczą, aby wziąć udział w akcji. Chociaż sesje fotograficzne odbywają się przez cały rok, dwa razy w tygodniu po kilka pań, to na własne fotografie trzeba czekać dwa lata.

- Czekałam bardzo długo, żeby znaleźć się tutaj i opłacało się. (…) Nie traciłam nadziei i dokładnie dwa tygodnie temu dostałam telefon, że jestem zaproszona na spotkanie - mówi pani Ewa Szpyt z Lublina.

Kobieta jest po mastektomii piersi. Była operacja, chemioterapia, teraz jest hormonoterapia. - Faktycznie, w momencie, kiedy już praktycznie nie miałam włosów i poprosiłam męża, żeby ogolił mi głowę maszynką, wtedy łzy płynęły strugami - wspomina pani Ewa.

Pani Barbara Kula na tę rozbieraną sesję czekała rok. Na co dzień kieruje wojskowymi ciężarówkami. - Jak usłyszałam diagnozę, że mam raka, myślę sobie: Boże, mam dopiero 40 lat, jestem jeszcze młoda, całe życie przede mną, to wtedy trzy noce nie mogłam spać, musiałam sobie to po prostu w głowie poukładać - opowiada kobieta.

Rak piersi to nie wyrok TVN24

Przypominają, jak ważne jest samobadanie się

Już ponad trzysta kobiet z rakiem piersi w Polsce ma zdjęcia, które trafią potem na wystawy i bilbordy. To element większej akcji pod hasłem "Pomacaj się", która ma zachęcić kobiety do badania swoich piersi i do tego, by z tym nie zwlekać. W Polsce średnio na raka piersi codziennie umiera piętnaście kobiet. Umierają też mężczyźni na raka jąder. Dlatego apel "Pomacaj się" skierowany też jest do panów.

- One razem z nami pokazują swoją chorobę, ale przede wszystkim pokazują, że kobieta z blizną wcale nie traci kobiecości. To jest cel naszych działań, żeby pokazać, że idealne piersi nas nie definiują, czy idealne paznokcie, czy cokolwiek innego idealnego, bo kobiecość to jest coś więcej - podkreśla Małgorzata Lakowska z Fundacji Kochasz Dopilnuj.

Comiesięczne macanie piersi nie może zastąpić corocznego badania USG, bo ultrasonografia potrafi ujawnić małe guzki, których kobieta jeszcze nie wyczuje pod palcami. - To to uratowało mi życie. Nie wiem, jakby się to dalej potoczyło, gdybym nie robiła (badań profilaktycznych - przyp. red.) - podkreśla pani Barbara Kula.

