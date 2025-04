Unia Europejska obniżyła status ochronny wilków. Polskie władze twierdzą, że u nas nic się nie zmienia

To - według przyrodników - fake newsy, bo wilki z natury unikają ludzi. - To, co zrobiono w Komisji Europejskiej, jest raczej pod dyktando myśliwych i rolników, a nie merytoryczna dyskusja - komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

- To jest groźny precedens, bo to stawia pod znakiem zapytania dalszą ochronę dużych drapieżników w Europie - wskazuje Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Ponad 70 procent Polaków jest za ścisłą ochroną gatunku

Nie pomogły apele do Polski, która sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, by do głosowania w tej sprawie nie dopuścić, przynajmniej do czasu rozpatrzenia skarg na proponowaną zmianę, złożonych przez naukowców i organizacje przyrodnicze do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.