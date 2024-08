Ukraina kontynuuje ofensywę w obwodzie kurskim. "Pozdrowienia z miasta Sudża"

Najwyraźniej Władimir Putin nie spodziewał się tego, że teraz to on będzie musiał ściągać posiłki z głębi kraju i z Ukrainy, żeby bronić swojej ziemi przed ofensywą tak skutecznie przeprowadzoną przez Kijów. Putin tyle razy opowiadał o potędze Rosji, a teraz jest pierwszym władcą Kremla od 80 lat, którego rodacy w panice uciekają przed uderzeniem nieprzyjaciela.

- No i co? Jesteśmy na rosyjskiej ziemi - mówi ukraiński żołnierz do kamery w telefonie jadąc pojazdem wojskowym.