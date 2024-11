Susze, napary czy nalewki z muchomora czerwonego. W internecie kwitnie handel, GIS reaguje

Dla tych, którzy nie mieli pojęcia, że muchomora czerwonego można w ogóle do czegoś wykorzystać - internet pełen jest ofert, porad i przepisów na susze, napary, maści, kremy czy nalewki z trującego grzyba.

Kto na cellulit sprzedawał muchomora czerwonego lepiej niech przestanie. Główny Inspektorat Sanitarny właśnie zakazał obrotu wszystkim, co tego grzyba zawiera. - Będzie nimi obrót, handel, sprzedaż zakazana. Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł nałożyć karę na podmiot, który wprowadziłby do obrotu takie substancje, od 20 tysięcy nawet do miliona złotych - informuje Jakub Gołąb z Ministerstwa Zdrowia.