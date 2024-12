Romanowski, Wąsik, Kamiński, Obajtek. To ich nazwiska zdominowały polską scenę polityczną w 2024 roku 

W minionym roku wiele się w Polsce działo, ale w polityce najbardziej szokujące były ucieczki ludzi Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego. Obaj patroni pozostają w Polsce, zresztą skłóceni, ale ich współpracownicy znikają i odnajdują się za granicą. Najgłośniejszy z nich to Marcin Romanowski.

Marcin Romanowski to polityczny bohater roku. Dużo z tego, co się działo w polskiej polityce, ma jakiś związek z nim, albo podobieństwa. Były wiceminister sprawiedliwości z Prawa i Sprawiedliwości uciekł przed wymiarem sprawiedliwości i chociaż jest poszukiwany listem gończym, to jego partyjny szef próbuje przekonywać, że poseł nie uciekł.