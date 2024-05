Rodzice dzieci z problemami psychologicznymi też powinni uczestniczyć w terapii. Rezultaty mówią same za siebie

Niektórzy mają zaburzenia żywieniowe, inni podejmują próby samobójcze - nastolatkowie pilnie potrzebujący psychoterapii. Lekarze radzą, by przeszli przez nią razem z rodzicami. To daje nieporównanie lepsze efekty niż terapia indywidualna - widać to wyraźnie w danych z Irlandii.

- Dla mojej córki się okazało to najistotniejsze. Ona powiedziała: "Mamo, ja nie wierzę, po prostu nigdy w życiu bym nie uwierzyła, jak by ktoś mi wcześniej powiedział, że ty po prostu usiądziesz i będziesz słuchać, co ja mówię, i słyszeć, co ja mówię". I to było dla mnie ogromne odkrycie - wspomina Anna Ślusarczyk, mama Hani.