Przez lata miał molestować uczennice białostockiego liceum. "Seksualny predator" usłyszał zarzuty

Sześciu znanych śmiałków stanie do walki o diadem u boku swoich drag-mentorek. Charakteryzacja i dobra zabawa to klucz do sukcesu, ale też przełamanie własnych słabości. "Czas na Show. Drag Me Out" ma za sobą udany debiut. Program cieszy się dużym zainteresowaniem.