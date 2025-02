Przepustka do USA za pięć milionów dolarów. Nowy pomysł Donalda Trumpa

Kolejny pomysł Donalda Trumpa: "złote karty" za pięć milionów dolarów. Płacisz i dostajesz prawo do zamieszkania w USA. Dziennikarze od razu zapytali, czy złote karty to także zaproszenie dla oligarchów z Rosji. Donald Trump nie wykluczył tego i powiedział, że to mili ludzie. Na razie do USA przyjeżdża z wizytą najważniejszy człowiek w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski.