Polska Rada Biznesu apeluje do ministra sprawiedliwości o przepisy zwalczające fake newsy i mowę nienawiści w przestrzeni wirtualnej. Do inicjatywy przyłączają się też między innymi dziennikarze. Omenaa Mensah opowiedziała o krzywdzących treściach, które przeczytał jej syn, a Monika Olejnik o wpisach i zdjęciach, sugerujących, że została pobita.

Dla Omeny Mensah czytanie fałszywej informacji, że nie żyje, było wstrząsem. - Mój mały synek podchodził do mnie i pytał, dlaczego takie informacje się pojawiają - mówi dziennikarka, założycielka Omenaa Foundation i inicjatorka kampanii społecznej #STOPHEJT.

Fałszywe informacje, fake newsy i spreparowane przez oszustów przy użyciu sztucznej inteligencji deepfake, czyli takie filmy, przed którymi ostrzegają naukowcy, realnie zagrażają zdrowiu lub zdobywanej przez lata reputacji.

Każde kliknięcie w fałszywą treść to zysk dla platform - tłumaczy przedsiębiorca Rafał Brzoska. Zanim oszuści napisali o śmierci jego żony, albo o tym, że ją pobił, także jego wizerunek i głos wykorzystali do wyłudzeń pieniędzy. Jak przyznaje przedsiębiorca, czuje złość i widzi bezkarność wobec osoby, która za tym stoi. - Bezkarności w systemie, który jest niedostosowany do walki z dezinformacją - mówi.

O postawienia tamy fałszywym informacjom i mowie nienawiści apeluje do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara Polska Rada Biznesu. Homofobia, rasizm, czy chęć zaszkodzenia konkurentowi często stoją za treściami pełnymi mowy nienawiści czy fake newsami. - My nie oczekujemy cenzury, ale oczekujemy, że za pomocą zmian prawnych doprowadzimy do tego, żeby była odpowiedzialność za słowo i za wizualną komunikację w sieci - zaznacza Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Sztuczna inteligencja i robotyka szybko rozwijają się. Co z tego wyniknie? Paweł Abramowicz/Fakty TVN

Ministerstwo zapowiada zmiany

Nowe przepisy powinny zmniejszać anonimowość, która hejterów rozzuchwala, a zwiększyć odpowiedzialność właścicieli platform społecznościowych - tak, by sprawdzali i eliminowali kłamstwa. - To, co dzisiaj jest najskuteczniejsze, to praca wszelkiej maści moderatorów, a zatem zatrudnianie przez różne platformy osób, które ręcznie przeglądają dane treści - wskazuje Piotr Konieczny, z portalu niebezpiecznik.pl.

Monika Olejnik, zanim zajdą zmiany, już zgłasza spreparowane informacje o jej rzekomym pobiciu. - To jest robione po to, żeby nas zastraszyć, ale nie dajemy się. Ja zawiadomiłam prokuraturę. Znajomi już wyćwiczyli się w tym, żeby kasować te zdjęcia, od razu wysyłać do Facebooka - mówi dziennikarka TVN24.

Czy sytuację mogłyby uzdrowić tak zwane ślepe pozwy, czyli dochodzenie praw przez pokrzywdzonych, nawet jeśli nie wskażą hejtera? Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że pracuje nad zmianą przepisów. - Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zmienia czy rozszerza katalog przestępstw motywowanych nienawiścią. Krokiem dalszym powinno być podjęcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji - przekazuje Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

Źródło: Fakty TVN