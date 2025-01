Program bezpłatnych badań profilaktycznych "Profilaktyka 40+" został przedłużony

To ważna wiadomość dla osób w wieku 40 lat i więcej - darmowy program profilaktyczny "Profilaktyka 40+" został przedłużony i jest dodatkowy czas, by się zbadać. Badać się warto - leczenie na czas może nawet uratować życie.

To trochę taki prezent dla wszystkich osób 40 plus. Tych spóźnialskich i tych, którzy jeszcze z programu nie skorzystali. Warto skorzystać z przedłużonego do końca kwietnia programu bezpłatnych badań dla osób po czterdziestce. To program, który może uratować życie.