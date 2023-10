Problemy na stacjach Orlenu, frustracja wśród kierowców. "Wszystkie dystrybutory się raptem zepsuły?"

To jest pytanie do dwóch prezesów - Daniela Obajtka i Jarosława Kaczyńskiego: dlaczego na stacjach Orlenu nie można zatankować paliwa? Na niektórych stacjach dystrybutory są nieczynne. Wszystkie dystrybutory się raptem zepsuły? - pytają sfrustrowani kierowcy.

Mimo zapewnień polityków PiS, że w Polsce nie ma kryzysu paliwowego, coraz częściej na stacjach Orlenu można kupić kawę, hot doga, ale nie paliwo. I to nie wygląda na chwilowe trudności. Na wielu stacjach kierowcy nie mogą zatankować swoich samochodów z powodu "awarii". - To jest zakłamanie, oszustwo. Propaganda, nic więcej. Wszystkie dystrybutory się raptem zepsuły? - pyta jeden z kierowców.

Kampanijna gra?

Orlen robił wszystko, by przed wyborami było tanio - to nie tylko zarzut opozycji. W ostatnim sondażu aż 65 procent badanych uznało, że spadek cen paliw na Orlenie to skutek decyzji politycznych, a Orlen manipuluje cenami paliw, by pomóc PiS wygrać wybory.