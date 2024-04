Desperacka ucieczka, bo w żyłach kierowcy płynął też alkohol. Dwa i pół promila. Wcześniej pewnie też tak jeździł. - Kierowcy, którym się udaje przejechać na podwójnym gazie, jakby stają się bardziej bezczelni i powtarzają to zachowanie - komentuje Małgorzata Rawsla-Zajdel, psycholożka transportu. Takiego kierującego najczęściej można było spotkać na drogach w Kujawsko-Pomorskiem, na Dolnym Śląsku i w Świętokrzyskiem. Aż 35 na dziesięć tysięcy mieszkańców. Drugi biegun to Małopolska i Podkarpacie - tam dwa razy mniej. Tam, gdzie niechlubne rekordy, policja chwali się skutecznością i kontrolami na potęgę.

- Liczba tych kierowców też świadczy o tym, jaka jest skala tego problemu i jak wszyscy musimy się po prostu w to zaangażować, aby tę patologię wyeliminować z naszych dróg - mówi podkomisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Konsekwencje to wypadki. I choć w 2023 roku było ich o osiem punktów procentowych mniej niż w 2022 roku, to kierujący pod wpływem zabili aż 212 osób. Batem na pijanych kierowców miała być konfiskata aut. Średnio wyszło.

Samochody nie będą konfiskowane z automatu. "To nie jest żadne puszczanie oka w stronę pijanych kierowców"

Od połowy marca na policyjne parkingi trafiło prawie 800 skonfiskowanych aut. Te przepisy mają się teraz zmienić. - To nie jest żadne puszczanie oka w stronę pijanych kierowców, wycofywanie się z konfiskaty, wywieszanie białej flagi. Jest to krok w kierunku transparentności i uczciwości - zapowiada Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najważniejsze zmiany to odejście od konfiskaty aut z automatu. O tym decydować będzie sąd, który w zamian może też orzec do 100 tysięcy złotych nawiązki. Po konsultacjach i decyzji parlamentu zmiany są możliwe jeszcze w tym roku.