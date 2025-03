Pracownica pralni pokazała warunki, w których pracowała. "Podziękowano mi za pracę na następny dzień"

W pralniach pracuje od ponad 20 lat i lubi to, co robi. Ostatnie miejsce okazało się dla niej ekstremalne - marzła tam od grudnia.

Właściciel rozpoznał pracownicę po dłoni

Miały nie skutkować prośby, by zrobiło się tam cieplej. Czasem przynoszono dmuchawę - klientów to niepokoiło. - No, butla gazowa i taki grzejnik, i tym się grzejemy. A on do mnie mówi: czy ty zwariowałaś? Ale fakt, zaczynała potem głowa boleć i mówi: dziewczyno, nie grzej się tym, bo jesteś na bombie - opowiada pani Katarzyna.