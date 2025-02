Polityka mieszkaniowa wciąż jest przedmiotem sporu w rządzie. "W budżecie są rekordowe środki"

Czego dotyczy spór?

Wyborcy za kilka dni, jak twierdzi minister Paszyk, mają poznać kompleksowy plan tego, jak rząd zamierza rozwiązać kryzys mieszkaniowy w Polsce. Jednak porozumienia w koalicji wciąż nie ma co do kluczowych dwóch programów - "Mieszkanie na start" (przeciwko są Polska 2050 i Lewica) i programu budownictwa społecznego (są w tej sprawie dwa projekt ustaw - rządowy i Polski 2050).

- Spór dotyczy tego, na ile ten program wyłącznie ma dotyczyć mieszkańca społecznego, czy też to, co ja proponuję, żeby uwzględniał potrzeby osób, które chcą mieszkania mieć na własność - przyznaje Krzysztof Paszyk.

- Tylko ja, cała moja formacja, pan marszałek Hołownia też, bardzo wyraźnie, jednoznacznie, nie zagłosujemy za dopłatami do kredytów, bo to jest zła polityka i nie zagłosujemy za czymś, co spowoduje, że znowu ceny mieszkań zaczną rosnąć - komentuje Katarzyna Pełczyńska-Nałecz.

Rekonstrukcja rządu

W nieoficjalnych rozmowach z politykami koalicji rządowej słyszymy, że do końca kampanii wyborczej, nawet jeśli premier chciałby któregoś z koalicyjnych ministrów zdymisjonować, to z uwagi na sytuację w koalicji jest to praktycznie niemożliwe. Zmiany w rządzie, co zapowiedział Donald Tusk, mają odbyć się dopiero po wyborach prezydenckich. Dodał, że Polska będzie miała jeden z najmniejszych rządów w Europie.