PiS znowu obiecuje budowę mieszkań. KO mówi o dopłatach do wynajmu i zerowym kredycie

Polityka mieszkaniowa znowu na kampanijnych sztandarach PiS. "Absolutnie priorytetowy czynnik" - tak mówi dziś premier Morawiecki i znowu składa te samie obietnice co lata temu. Koalicja Obywatelska ma swoje propozycje, w tym 600 złotych dopłaty do wynajmu, a także zerowy kredyt dla młodzieży.

Na osiedlu z wielkiej płyty w Katowicach premier Mateusz Morawiecki obiecał to, co już obiecywał cztery lata temu, i to, co jego partia obiecywała siedem lat temu: że zostaną wybudowane setki tysięcy mieszkań. Jednak wbrew temu, co twierdzi Mateusz Morawiecki, sprawa mieszkań już była "absolutnie priorytetowym czynnikiem" rządu PiS.