PiS coraz bliżej wyłonienia kandydata na prezydenta? Kaczyński: teraz mamy w tej fazie trzech kandydatów

Jeśli polityk mówi o sobie "polski Kennedy", to wykazuje się poczuciem humoru, ale też determinacją, co w przypadku kandydata na kandydata na prezydenta może być zaletą. Tobiasz Bocheński przekonuje, że wciąż jest w grze i może tak jest, ale w Prawie i Sprawiedliwości walka o nominację toczy się w zaciszu gabinetów.

Niektórzy w PiS-ie mówią, że być może nawet szybciej, niż zrobi to Koalicja Obywatelska, ale biorąc pod uwagę, że zapowiedzi wielokrotnie padały już różne, to i teraz nie można być pewnym żadnej daty. "To nie są wyścigi" - słyszymy w partii.