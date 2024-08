Ojciec zamordowanego 14-latka na przemian śmiał się i milczał. Krzyczał, że jest Bogiem

Zakończyło się przesłuchanie i jest zarzut zabójstwa dla ojca 14-latka, którego zwłoki znaleziono w hotelu w Białym Dunajcu. Podejrzany nie odniósł się do zarzutu. Mężczyzna był trzeźwy, gdy go zatrzymano, ale jego zachowanie wzbudziło wiele wątpliwości śledczych. Po ujawnieniu śmierci syna miał się śmiać, a w radiowozie krzyczeć, że jest Bogiem.

Dawid do Białego Dunajca przyjeżdżał z rodzicami i braćmi od lat. Ich matka zmarła pół roku temu. Ojciec rzekomo chciał zorganizować dzieciom normalne wakacje. W hotelu jednak zabił 14-latka.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy i nie odpowiedział na pytania śledczych. - Sama ta zbrodnia wygląda na irracjonalną, na dyktowaną jakimiś chorymi emocjami - ocenia Paweł Moczydłowski, kryminolog.

Przedsiębiorca z Siedlec miał pod opieką trójkę chłopców w wieku trzech, siedmiu i czternastu lat. Rodziną zastępczą dla braci była babcia. Ojciec dopiero starał się o uzyskanie pełni praw do nich. - Byliśmy z kolei za tym, żeby ojca ktoś przebadał pod kątem więzi rodzicielskich - przekazuje Adam Kowalczuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Urzędnicy jednak nie zdążyli złożyć do sądu wniosku o takie badanie. Babcia zrzekła się opieki na rzecz ojca chłopców zaledwie dzień przed tragedią.

Martwe dziecko znaleziono przykryte kołdrą. Mężczyzna na zmianę histerycznie śmiał się albo milczał. - Ten człowiek jest trzeźwy. Na pewno będzie mu pobierana krew do badań na środki psychotropowe - informuje podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna chciał, by policjanci przed nim klęczeli. - W radiowozie, kiedy on mówi, że jest Bogiem, (…) to wskazuje na wypowiedzi typu urojeniowego - uważa Jerzy Pobocha, biegły sądowy z Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.