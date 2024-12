Oczekiwania były ogromne. Co się zmieniło w szkołach, odkąd ministerstwem rządzi Barbara Nowacka?

W piątek mija dokładnie rok od momentu, gdy do Ministerstwa Edukacji Narodowej weszła Barbara Nowacka. O wystawienie oceny dla ministry poprosiliśmy uczniów, nauczycieli, aktywistów i dyrektorów.

- Te zmiany idą w dobrym kierunku. Przedmiot historia i teraźniejszość odchodzi do lamusa - ocenia Wojciech Ulatowski, dyrektor XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. - Odczuwamy większy szacunek do naszego zawodu - dodaje Anna Dzięgielewska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 37 w Białymstoku. - Jest inna atmosfera w szkole i to jest "uff" - mówi Aleksandra Dulas, psychoterapeutka z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK.