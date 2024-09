Najmłodsza ofiara miała 11 lat. 20-latek odpowie za gwałt przez internet

Za gwałt przez internet 20-letniemu sprawcy grozi nawet 15 lat więzienia. Choć w realnym świecie nigdy nie dotknął i nie spotkał swoich ofiar, to - według prokuratury - seryjnie je krzywdził. Mężczyzna swoje ofiary prosił o intymne zdjęcia, a potem wykorzystywał je do gróźb i szantażu. Najmłodsza z jego ofiar miała 11 lat.

Choć 20-latek, którego prokuratura oskarża o gwałt przez internet, w realnym świecie nigdy nie dotknął i nie spotkał dziewczynek, to seryjnie je krzywdził.

- Postępowanie to jest o tyle nietypowe z uwagi na to, że doszło - w ocenie prokuratury - do zgwałcenia za pośrednictwem internetu - informuje Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. - Mało osób wie i kojarzy, że przestępstwo zgwałcenia można także popełnić na odległość. To znaczy, to poddanie się innej czynności seksualnej nie wymaga bezpośredniej obecności sprawcy i pokrzywdzonego - wyjaśnia Mariusz Paplaczyk, adwokat.

Jedna z nastolatek zaufała rodzicom i opowiedziała im o wszystkim. Policja wskazuje, że to wymaga ogromnej odwagi od pokrzywdzonej osoby. - Ten pierwszy etap, aby powiedzieć policjantom, że do czegoś takiego w ogóle doszło. Później możemy odkrywać kolejne tajemnice w innych sprawach - mówi mł. insp. Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

20-latek prosił o intymne zdjęcia, wykorzystał je potem do gróźb i szantażu. Ustalono piętnaście ofiar, są z całego kraju. Najmłodsza z nich miała 11 lat. Gdyby tego nie przerwano, to sieciowy oprawca grasowałby dalej. - Początkowo wzbudzał zaufanie, nawiązywał relację czasem taką miłosną, mówiąc, że są parą - przekazuje Ewa Antonowicz.

Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

Eksperci ostrzegają, że internet to nieskończona strefa zagrożeń, które czyhają na dzieci. - Nie zawsze możliwa jest taka kontrola, żebyśmy wiedzieli o każdej rzeczy, którą robi w internecie nasze dziecko. Dzieci są sprytne - zwraca uwagę Agnieszka Siedler, psycholog dziecięca z Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej.

Ważne, by rozmawiać o tym, że nawet w zaciszu pokoju można spotkać drapieżnika. Wiedza, jak zachować bezpieczeństwo w internecie u dorosłych i u dzieci, jest podobna. - Dzieci mają prawo nawet podejmować ryzykowne zachowania, szczególnie nastolatki. One badają granice, badają, co to znaczą w ogóle zakazy, dlaczego dorośli wprowadzili pewne zakazy. Więc będą podejmowały ryzykowne zachowania i jest to naturalne - wyjaśnia Martyna Różycka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci, NASK Dyżurnet.pl.

Za gwałt grozi dożywocie, jednak 20 latek dopuścił się go przed zaostrzeniem przepisów. Do więzienia może więc trafić na piętnaście lat. Jego ofiary przez lata będą musiały się z tym mierzyć.

- Nie ma czegoś takiego jak cyfrowe łzy. Musimy jasno sobie mówić i jasno zawsze powtarzać, że to, co się dzieje w sieci, ma realny wpływ na to, jak się czujemy - podkreśla dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Dbam o Mój Z@sięg.

Źródło: Fakty TVN