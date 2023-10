Modelki, które walczą z rakiem, wyszły na wybieg. "Ja się czuję tu jak ryba w wodzie, jak dzik w żołędziach"

Każdy sposób, by zachęcić kobiety do badań onkologicznych, jest nie do przecenienia. Ten jest wyjątkowy - to pokaz mody i koncert z udziałem modelek, które leczą się onkologicznie. Fundacja La Vie La Vie chce "odczarować raka", pokazać, że można normalnie żyć w trakcie choroby i terapii.

Chemioterapię już miały. Teraz są w trakcie terapii blaskiem, kolorem, modowym rozmachem. - Ja się czuję tu jak ryba w wodzie, jak dzik w żołędziach - mówi Nina Hutnik, ambasadorka Fundacji Onkologicznej La Vie La Vie i modelka. Wrocławski pokaz mody ONA Fundacji Onkologicznej La Vie La Vie, z udziałem 44 modelek w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, był po to, by afirmować kobiecość. Nie tylko na wybiegu. - Na chemioterapię szłam naprawdę zawsze, mówiąc kolokwialnie, odwalona, ponieważ ja czułam się kobietą - zaznacza Bożena Skarbek, modelka.

To pomogło pokonać nowotwór. W przypadku pani Bożeny trzy różne w ciągu dziesięciu lat. Dbanie o jakość życia, nastawienie i profilaktyka pozwoliły przeżyć nie tylko jej. - Jestem pielęgniarką z zawodu i naprawdę bardzo systematycznie badałam się. To był szok - przyznaje Bożena Skarbek. - Nie musi się to skończyć źle, jeżeli w odpowiednim momencie to złapiemy, jeżeli będziemy robić samobadanie piersi, jeżeli będziemy korzystać z badań obrazowych - tłumaczy Anna Podeszwa, prezeska i fundatorka Fundacji Onkologicznej La Vie La Vie.

Niska świadomość społeczna

Dyskusja o tym, dlaczego z badaniami profilaktycznymi nie jest dobrze, towarzyszyła całemu wydarzeniu. Są regiony Polski, w których tylko co druga kobieta zgłasza się na bezpłatną mammografię. - W Polsce notujemy ponad 20 000 zachorowań rocznie na raka piersi - mówi profesor Agnieszka Kołacińska-Wow, chirurżka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dodaje, że na całym świecie wzrasta zachorowanie na tę chorobę. - W każdym miesiącu mamy takie chore, które ukrywały to przed rodziną, albo same przed sobą tłumaczyły, że to być może jest jakiś siniak. Doprowadzają do bardzo dużego zaawansowania choroby. Niestety, często już mamy do czynienia z chorobą rozsianą po organizmie - dodaje profesor Piotr Wysocki, kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Nikt nie ukrywa, że są koszty. Ból, strach, czasem operacje usunięcia piersi, ale naukowczyni, doktor inżynier Nina Hutnik, przekonuje, że zawsze lepiej wiedzieć. - Przeszłam również usunięcie jajników i jajowodów. Jestem tutaj i chcę pokazać, że to wcale nie odejmuje kobiecości - zaznacza. Kreacje Kamila Hali kobiecość jeszcze podkreśliły. Wszystkie kobiety się na ten pokaz cieszyły. - Każda z nas ma chwile, że jest ciężko, ale to jest chwila, moment. Patrzysz do lusterka i mówisz "dziewczyno, koniec, skończyło się. Rusz cztery litery. No i do przodu" - podkreśla Bożena Skarbek.

