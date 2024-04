Miał marskość wątroby i "bezwzględne przeciwskazanie" do przeszczepu. "Pomogła matka natura"

Lekarze rozkładali ręce

Jeszcze miesiąc temu życie pana Dariusza wisiało na włosku, bo miał marskość wątroby i do tego zakrzepicę żyły wrotnej, która dostarcza krew do wątroby. Zakrzepica w tym miejscu to niemal pewny wyrok. Nic więc dziwnego, że lekarze rozkładali ręce. - Lekarz mnie odrzucił, bo powiedział, że nic mi nie pomogą - opowiada pan Dariusz. Nie można przeszczepić pacjentowi wątroby jak ma zatkaną żyłę wrotną, bo nowa wątroba, podobnie jak ta stara, chora, byłaby źle odżywiana.

Przeszczepiona wątroba przyjmuje krew z nerki

- Wytworzyło się połączenie do żyły, która normalnie prowadzi krew z nerki do żyły głównej dolnej. My odcięliśmy tę żyłę od żyły głównej dolnej i połączyliśmy ją z żyłą wrotną wątroby - tłumaczy profesor Grąt. Dzięki temu krew z jelit tym połączeniem płynie najpierw do nerki, a potem do wątroby.