Marcin Józefaciuk został posłem. To nauczyciel, ultramaratończyk i społecznik

41. urodziny, a w prezencie prawie 9 tysięcy głosów łodzian. Jak na debiutanta w parlamencie to naprawdę duży kredyt zaufania, ale Marcin Józefaciuk ma na to swój plan. - Szkoła musi być środowiskowa, a nie odgórnie narzucona przez państwo. Przestańmy w końcu wtrącać politykę do szkoły - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej.

Józefaciuk to prywatnie singiel, z zawodu anglista, wicedyrektor szkoły, w której prawie mieszka i zamierza nadal godzić ławę poselską z ławkami w klasach. Uczył nawet dziewięciu przedmiotów. Stąd właśnie pomysł, by ruszyć na Sejm i to, co zepsuto, naprawić. - Wtedy nasza szkoła będzie normalna, ale przede wszystkim prestiż osoby, która pracuje w szkole, że może znowu z podniesionym czołem powiedzieć: tak, ja pracuję w polskiej szkole państwowej. To o to chodzi - podkreśla Józefaciuk.