Likwidacja Funduszu Kościelnego. "Jest reliktem przeszłości". Władysław Kosiniak-Kamysz ma pół roku

Zamiast państwowego Funduszu Kościelnego z milionami złotych dla księży będzie dobrowolny odpis podatkowy - zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk dał mu na to pół roku. Kluczowa dla porozumienia może być wysokość odpisu.

To początek końca Funduszu Kościelnego. - Będziemy pracować najbardziej nad rozwiązaniem związanym z odpisem określonego procenta podatkowego na rzecz kościołów i związków wyznaniowych - zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz został przewodniczącym międzyresortowego zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Tydzień temu zespół powołał Donald Tusk, który ma w pół roku znaleźć sposób na likwidację funduszu.

- Fundusz Kościelny jest reliktem przeszłości. Był funduszem, który miał zwracać środki za majątek, który został przejęty w latach 50-tych - zwraca uwagę Agnieszka Buczyńska, ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, członkini zespołu do spraw Funduszu Kościelnego.

Zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem od podatku to pomysł poprzedniego rządu Donalda Tuska. W 2013 roku powstał roboczy projekt umowy, w której uzgodniono dobrowolny, półprocentowy odpis od podatku. W końcu funduszu nie zlikwidowano, ale teraz ma być inaczej. - To jest temat, który musimy wspólnie, razem z naszymi koalicjantami, ustalić - mówi Andrzej Domański, minister finansów, członek zespołu do spraw Funduszu Kościelnego.