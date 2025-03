Kto to jest strażnik klimatu? Każdy może nim zostać, aby walczyć ze szkodliwą działalnością człowieka

Strażnicy klimatu istnieją naprawdę i ratują naszą planetę. Nie przy pomocy siły mięśni, a siły, jaką dają wiedza i przekonania. Każdego dnia można zmieniać świat na lepsze. To właśnie jest rola strażników klimatu, którzy w swoich środowiskach mają być liderami nacisku na zmiany.

Łukasz Łapiński to strażnik klimatu. Wiedzę zdobytą na szkoleniu wykorzystuje w życiu zawodowym. Cel, jaki sobie stawia, to zapobieganie takim katastrofalnym decyzjom jak na przykład zastąpienie w jego rodzinnych Gliwicach tzw. wilczych dołów, czyli ponad 100-letniego dzikiego lasu, betonowym zbiornikiem retencyjnym.

- Usunięto kilkaset drzew. Tymczasem nikt się nie zastanowił, że te drzewa już wówczas odgrywały rolę w zakresie adaptacji do zmian klimatu, pełniły określone funkcje, to znaczy budowały rezyliencję klimatyczną - wskazuje Łukasz Łapiński, strażnik klimatu.

Rezyliencja to zdolność adaptacji do zmian zachodzących w naszym otoczeniu. Zmiany są bezsprzeczne i nieodwracalne. Klimatyczną katastrofę już mamy.

- Machina ruszyła i żeby ją powstrzymać, to musielibyśmy naprawdę przestać emitować dwutlenek węgla przez dłuższy okres, co nie wydaje się możliwe z punktu widzenia ekonomicznego, politycznego i innych - mówi prof. Joanna Wibig, kierowniczka Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Jaka jest rola strażników klimatu?

Nawet na to, co wydaje się dziś niemożliwe, trzeba przynajmniej spróbować mieć wpływ. To właśnie jest rola strażników klimatu, którzy w swoich środowiskach mają być liderami nacisku na zmiany.