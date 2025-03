Kontrowersyjny gość na spotkaniu z Szymonem Hołownią. "Służby nie przedstawiały żadnych informacji"

- Spotkałem się, bo było to spotkanie otwarte dla podlaskich przedsiębiorców - tłumaczy Szymon Hołownia. Osoba, o której mówi marszałek Sejmu, to podlaski biznesmen, który ma postawione zarzuty prokuratorskie i który jest powiązany z białoruskim oligarchą. - Nie miałem wiedzy o przeszłości tego pana. Tej wiedzy nie mieli organizatorzy mojej wizyty - zapewnia kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

Prokuratura zajmuje się sprawą Witolda K. od 9 lat

Ludzie Hołowni winią służby

Różnica jest taka, że to nie było spotkanie zorganizowane na ulicy, a lista gości powinna była być znana. To może kosztować Szymona Hołownię utratę poparcia, stąd obrona przez polityczny atak, a atakują posłowie jego partii. Na ich celowniku znalazły się polskie służby.

- Na pewno nie Szymon Hołownia, na pewno nie marszałek, ponieważ marszałek zawsze skrajnie odcinał się od takich sytuacji - odpowiada poseł Polski 2050 Paweł Śliż, zapytany o to, kto jego zdaniem ponosi odpowiedzialność za sytuację. - Służby nie przedstawiały żadnych informacji, które by uniemożliwiały spotkanie - podkreśla Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Trzeciej Drogi.

Co innego, gdy marszałek jest w pracy. - Gdyby nieodpowiednia osoba pojawiła się na spotkaniu z marszałkiem, gdyby przyszła do niego do gabinetu, no to już wtedy działa filtr, działa albo służba, albo Straż Marszałkowska - wskazuje Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.