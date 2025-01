Kontrast w poglądach Trzaskowskiego i Nawrockiego dotyczących aborcji jest bardzo wyraźny

Rafał Trzaskowski obiecuje kobietom, że on - inaczej niż Karol Nawrocki - podpisze ustawę liberalizującą dostęp do aborcji, jeśli zostanie prezydentem. Karol Nawrocki mówi "nie" nawet powrotowi do tzw. kompromisu aborcyjnego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że nie skręca ani w prawo, ani w lewo, lecz że dla niego "najważniejszy jest środek i najważniejszy jest zdrowy rozsądek".

Rafał Trzaskowski w Kętrzynie na Mazurach jednoznacznie wypowiadał o ustawie liberalizującej prawo aborcyjne.

- Jestem gotów podpisać ustawę, jak tylko będzie gotowa, tylko będzie przegłosowana - zapowiedział kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski.

To nie jest zaskoczenie, bo zmiana prawa aborcyjnego jest wśród stu obietnic Koalicji Obywatelskiej. Na samym starcie kampanii wyborczej taka deklaracja ma jasno pokazać, że Rafał Trzaskowski swoich poglądów do kieszeni nie schowa.

- Zawsze będziemy z kobietami. I zawsze będziemy walczyć o prawa kobiet - podkreślał na wiecu Rafał Trzaskowski.

- Rafał Trzaskowski stoi po stronie kobiet, jest w tym wiarygodny, bo nie raz to już udowadniał - skomentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz, eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej.

Karol Nawrocki przeciwko kompromisowi aborcyjnemu

Koalicja Obywatelska podkreśla, że kandydat zgłoszony przez PiS ma zupełnie inne zdanie na temat aborcji. - Moje poglądy są pro-life - powiedział Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Karol Nawrocki zadeklarował jasno, że będąc prezydentem, nie podpisałby nawet ustawy przywracającej tak zwany kompromis aborcyjny, czyli stan prawny sprzed chyba najbardziej kontrowersyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ostatnich lat. - Nie mogę podpisać kompromisu z lat 90. - powiedział.

To pierwszy weekend oficjalnej kampanii wyborczej. Komitety wyborcze w całej Polsce zbierają podpisy Michał Tracz/Fakty TVN

Bez zmiany ustawy i bez podpisu prezydenta w Polsce nie zmienią się przepisy, które de facto całkowicie zakazują terminacji ciąży. Przeciwko zaostrzeniu dostępu do aborcji protestowały na ulicach setki tysięcy Polek i Polaków.

- Jesteśmy za prawami kobiet. Chcemy, żeby ten średniowieczny przepis, który popiera Karol Nawrocki, przestał funkcjonować. To jest dobry sygnał dla kobiet, że Rafał Trzaskowski popiera ich wszystkie postulaty - stwierdził Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z Koalicji Obywatelskiej.

Jedni mówią, że skręca w lewo, inni - że puszcza oko do wyborców skrajnej prawicy

Kiedy Rafał Trzaskowski mówi o prawach kobiet i związkach partnerskich, to niektórzy to komentują, że skręca w lewo. Jak proponuje odbieranie dodatku z programu Rodzina 800 plus Ukraińcom, którzy nie pracują, inni mówią, że puszcza oko do wyborców skrajnej prawicy.

- Rafał Trzaskowski wiele postulatów programowych kopiuje z programu Konfederacji - stwierdziła Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji.

- Jednak lewica jest w tym wszystkim konsekwentna i wyrazista - wskazał Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy.

Co na to sam Trzaskowski? Odpowiedź też padła w Kętrzynie. - Cokolwiek zrobię, cokolwiek powiem, to albo jedni mówią: to jest lewicowe, on idzie na lewo, albo mówią: to jest prawicowe, on idzie na prawo. A dla mnie najważniejszy jest środek i najważniejszy jest zdrowy rozsądek - mówił na wiecu Rafał Trzaskowski.

- Kierujemy się przede wszystkim tym, co naturalne, interesem Polaków i dużą dozą racjonalności - wskazała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Za czym opowiada się kandydat KO?

Rafał Trzaskowski powtórzył, że opowiada się za zwiększeniem wydatków na obronność, za walką z ociepleniem klimatycznym i nielegalnymi składowiskami odpadów.

- Mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeśli tego nie wiesz, to jest to kwestia edukacji, bo to nie jest kwestia poglądów - powiedział Rafał Trzaskowski.

Po Podlasiu i Mazurach kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w niedzielę spotkał się z samorządowcami w Lidzbarku Warmińskim i z mieszkańcami Elbląga. Mówił tam o dokończeniu inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej i drogi wodnej do portu.

- PiS przygotowywał totalną fuszerkę, projekty propagandowe, trudno było się z nimi zgadzać. Natomiast w tej chwili na szczęście mamy szansę doprowadzić ten projekt do końca w wersji całkowicie racjonalnej - mówił Rafał Trzaskowski.

Źródło: Fakty TVN